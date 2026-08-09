Círculo Deportivo consiguió este sábado una victoria fundamental en el inicio de su camino como local en la Reválida del Torneo Federal A. En el estadio Guillermo Trama, el equipo dirigido por Duilio Botella venció 1-0 a Guillermo Brown de Madryn y sumó tres puntos clave ante un rival directo.

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El único gol del partido llegó a los 23 minutos del primer tiempo. Tras una buena jugada colectiva, Rodrigo Juárez recibió antes del área y sacó un remate bajo que se metió junto a la base del palo izquierdo de Grinovero.

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En el complemento, Círculo tuvo una chance clara para ampliar la diferencia luego de una combinación entre Bassani y Juárez, pero el arquero visitante respondió de gran manera. Brown buscó el empate, aunque careció de claridad en los últimos metros. Su oportunidad más peligrosa fue un cabezazo de Patricio Cucchi, controlado por Pedro Fernández.

El equipo de Nicanor Otamendi terminó defendiendo la ventaja mínima y consiguió un triunfo que representa un importante desahogo en la lucha por mantenerse en el Federal A.

Ahora, Círculo tendrá dos partidos consecutivos como visitante: el miércoles ante Deportivo Rincón y luego frente a Juventud Unida Universitario de San Luis, con el objetivo de seguir sumando y alejarse de la zona comprometida.

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