Cïrculo Deportivo

Lucas Baldino sobre el armado de Círculo Deportivo: "Nos falta incorporar en la parte final de la cancha"
El entrenador Lucas Baldino habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el armado del equipo para el Federal A.
El entrenador Lucas Baldino habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el armado del equipo para el Federal A.
Círculo Deportivo perdió 1-0 ante Deportivo Rincón como local y sigue sin sumar triunfos en la Reválida.
El partido entre el equipo del "Mago" Ramírez y el "Albinegro" estaba previsto para las 16 pero por el Superclásico entre Boca y River se adelantó para las 11.
El "Papero" comenzó mal el partido en Río Negro y terminó cayendo por 2 a 1. En el primer tiempo marcaron Amieva y Liendo y en el complemento descontó Costella.
El central Sebastián Álvarez viene de Chacarita Juniors y es la primera ficha para Círculo Deportivo pensando en el Federal "A" 2025.
El otamendino que fue anunciado como primera incorporación de Círculo Deportivo para el Federal "A" habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su decisión de dejar Chacarita.
Con un penal de Iriberri a los 46 del complemento, Círculo Deportivo igualó ante Juventud Unida de San Luis y logró el empate 1-1 que le permite seguir en la categoría la próxima temporada.
A pesar de quedarse con uno menos en el primer tiempo, el "papero" pudo remontar una desventaja frente a Sol de Mayo pero terminó perdiendo por 2 a 1.
El equipo del "Mago" Ramírez cayó 1-0 ante Deportivo Rincón como visitante pero pudo sostenerse entre los mejores cinco pensando en la clasificación.
El "Papero" cayó 3-1 ante Olimpo de Bahía Blanca en el Carminatti y salió de zona de clasificación en el Federal "A". El único gol fue de Gastón Comas de tiro libre.
El equipo de Mariano Mignini venció por la mínima al "Papero" en Otamendi.
Kimberely viajará hacia Otamendi para visitar al "Papero" por la decimosegunda fecha del Federal A.