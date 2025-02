Círculo Deportivo está trabajando en la pre-temporada y pensando en el inicio del Torneo Federal “A” que afrontará desde mediados de marzo. Con movimientos importantes en su plantel y la llegada como entrenador de Lucas Baldino, otra vez las expectativas son positivas a pesar de las dificultades que afrontaron en las últimas campañas.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el DT se refirió a los objetivos en los que están trabajando: “La expectativa es conformar un buen equipo, eso fue lo fundamental para estar acá, más allá de esta pertenencia que tengo por el club y la felicidad de que quieran contar conmigo, yo quería conformar un buen equipo. Primero mi equipo de trabajo con la asistencia importante de lo que veníamos haciendo con mi grupo en Santiago del Estero desde la dirección deportiva de Central Córdoba. Analizamos absolutamente todo y todavía estamos en la parte final del armado, sabemos lo difícil que es el mercado y el club”.

Todas las temporadas que al club le ha tocado competir en la tercera división del fútbol argentino, ha padecido distintos problemas y por eso, pretenden tener un año que les permita cambiar esa dinámica: “Queremos armar un equipo competitivo que se sienta identificado con la historia del club, con todas sus fases del juego, competir en todos lados de buena manera y tener un año totalmente saludable desde lo deportivo”.

El armado del plantel está en marcha, pero todavía faltan nombres propios para cerrarlo e incluso están esperando que cierre el mercado de la Primera Nacional: “Hemos iniciado, como se dice muchas veces, de atrás hacia adelante y creo que hasta la zona del mediocampo estamos completos y bien desarrollados en los futbolistas que hemos incorporado. Nos falta la parte final de la cancha. El 80% del plantel lo tenemos cerrado. Se hizo un trabajo integral del club con mi cuerpo técnico durante cuatro semanas y seguimos en eso”.

Puede interesarte

No tienen apuro aún porque todavía queda un tiempo prudencial para la incorporación de jugadores y, mientras tanto, están buscando amalgamar las piezas del plantel que tienen donde hay más de 20 jugadores trabajando: “El torneo tiene algo muy positivo que es el tiempo de preparación. Hay varias semanas, no está mal, generalmente si te pones a mirar hacia arriba, los calendarios son muy acotados y no hay tiempo de preparación. Respecto a la construcción, hay un tiempo para adaptar y para trabajar muchas cuestiones”.