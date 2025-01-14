Lucas Baldino: “Sentirse parte del club fue clave para tomar la decisión”
El nuevo entrenador de Círculo Deportivo habló con Marca Deportiva tras su regreso al club.
El nuevo entrenador de Círculo Deportivo habló con Marca Deportiva tras su regreso al club.
El “Papero” inició con su pretemporada en la era de Lucas Baldino de cara al Federal A 2025.
El entrenador de Círculo Deportivo en el Federal “A” habló luego de los tres partidos de interinato y anticipó que hay posibilidades de que termine el certamen sentado en el banco: “iremos semana a semana y veremos como se resuelve”, indicó.
Lucas Baldino no podrá contar con Bruno Vedda ni con Enzo Vértiz para el partido del próximo miércoles a las 15 por el Torneo Federal “A” en una semana que tiene tres partidos.
El equipo “papero” lo ganaba 1-0 ante Peñarol de Chimbas y terminó perdiendolo 2-1 en Otamendi con el debut de Lucas Baldino como entrenador interino. Diego Martínez abrió la cuenta y luego anotaron Espejo y Da Silva de penal.