En las últimas horas, Círculo Deportivo de Otamendi oficializó la salida de Lucas Baldino como entrenador del plantel que compite en el Torneo Federal A. La decisión, impulsada por la dirigencia luego de quedar fuera de la Zona Campeonato, significó el cierre de un ciclo al que el propio DT definió como “muy positivo”, más allá del desenlace.

Ads

“No considero que haya sido una decisión correcta desde lo estructural, pero entiendo que en el fútbol profesional los resultados mandan. No se cumplió el objetivo deportivo de ingresar a la zona campeonato y el club decidió que no continúe”, explicó Baldino en diálogo con Marca Deportiva Radio.

El entrenador remarcó que durante su ciclo se logró “reconstruir un equipo competitivo”, alcanzar el primer puesto en la primera fase del torneo y “desarrollar una idea de juego clara, con compromiso de los jugadores hacia la institución”. Pese a los resultados adversos de la segunda parte del certamen —donde acumuló cinco derrotas en seis partidos—, sostuvo que el proceso seguía mostrando evolución.

Ads

“En el alto rendimiento no es sencillo sostener 10 meses de competencia al máximo nivel. Tuvimos un momento donde bajamos un poco los valores físicos y mentales, lo hablamos internamente, lo corregimos, y el equipo retomó esa mentalidad. Después, hay otros factores que también juegan: el contexto, errores arbitrales, detalles que definen partidos”, analizó.

Además, se refirió a la dificultad que implica mantener una identidad futbolística en un torneo tan parejo y competitivo como el Federal A: “Sostener esa identidad durante tanto tiempo es casi una tarea titánica. El plantel sufrió cambios con bajas y refuerzos, y eso también exigía una constante adaptación”.

Ads

Puede interesarte

A pesar de su salida, Baldino se mostró convencido de que el equipo tiene condiciones para pelear en la Reválida: “Ayer les dije a los chicos que están preparados para competir solos, que saben muy bien lo que tienen que hacer en el campo según lo que enfrenten. Se han formado como un grupo estupendo”.

El cierre de su ciclo lo vivió con emoción y gratitud: “Es un lugar donde me siento muy feliz, vine con un objetivo claro y traté de aportar lo mejor. Me quedo con el amor del grupo, del pueblo, de la gente del club. Solo espero que se construya sobre lo construido. Me voy triste, pero con el aprendizaje para dar un paso más en mi carrera”.

De esta manera, Círculo Deportivo comienza una nueva etapa en busca de reencauzar su rumbo competitivo, mientras Baldino ya proyecta nuevos desafíos profesionales tras dejar una huella marcada en el equipo de Otamendi.