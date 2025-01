Círculo Deportivo todavía no había entrado al mercado de pases hasta que anunció una incorporación de las más importantes que ha tenido desde que comenzó a jugar en el Federal “A”. El zaguero Sebastián Álvarez vuelve al club “papero” luego de su paso por Chacarita por la Primera Nacional y, principalmente, para ayudar al proyecto del equipo de la localidad que lo vio nacer y desarrollarse.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el defensor comentó que fue incluso para él una sorpresa regresar a su primer club con sólo 32 años: “La verdad que no lo tenía pensado, nunca creí que iba a ser éste el momento, más después de estar en la Primera Nacional, en un equipo protagonista e importante. Ni bien tuve el llamado de Esteban Fourcade, un amigo y un compañero en la saga que he tenido en el 2010, me hizo abrir un poquito otro panorama. El año mío no había sido el esperado, después de haber tenido dos años muy buenos en Olimpo. En Chacarita me encontré con un mundo totalmente diferente al que yo esperaba y tenía que tomar una decisión. El corazón, la familia, los amigos y un lindo desafío también me hicieron verlo de otra forma”.

La participación más importante de Álvarez será como jugador de un plantel que todavía no está definido, pero sabe que además podrá aportar en otros ámbitos del club para buscar objetivos más importantes: “Vengo a aportar mi granito de arena a la hora de hacer oficial mi llegada al club para contactarme con compañeros, con gente conocida y abrir un canal de que puedan venir o querer venir jugadores. ¿Por qué no dar una sorpresa en el torneo? ¿Por qué no poder meternos en una Copa Argentina? Hoy los clubes que han hecho las cosas bien, como el caso de Kimberley, el año que viene va a jugarla y eso debe ser el fiel reflejo de lo que puede llegar a ser Círculo. Apuntamos a eso”.

Para el equipo de Otamendi, ha sido muy difícil cada año en el Torneo Federal “A” y lo que buscarán es un poco de tranquilidad a lo largo del 2025: “Desde que pegó el salto en Río Gallegos, fue desafío tras desafío y el Federal A lo ha desbordado muchas veces. Es mi casa, mi club, mi pueblo, mi gente y el desafío más importante que me ha tocado a lo largo de mi carrera, porque en otros lugares no me conoce nadie y siempre soy una apuesta, acá me conocen todos, nos conocemos todos y asumo totalmente la responsabilidad de darle un año tranquilo a nivel deportivo y terminar celebrando en esta altura del año que viene, una posible clasificación en la Copa Argentina”.

UNA MALA EXPERIENCIA EN CHACARITA

Álvarez tuvo un año difícil en el “Funebrero” que lo llevó a este presente. No sólo por lo deportivo, sino por todo lo que le tocó vivir en un paso que era importante para su carrera. Él mismo lo relató: “Después de los buenos años en Olimpo tenía la posibilidad de continuar y decidí, dentro de la comodidad que el jugador tiene y que es peligrosa porque te lleva a dejar pasar tiempo y oportunidades, que era el momento de dar el salto. Tuve llamados, algunos me interesaron, pero el que redondeaba todo era Chacarita. Nada que ver a lo que esperaba porque fue un año de muchos conflictos en el club. En el primer partido matan a un hincha, a partir de ahí tuvimos compañeros accidentados, ya sea por lesiones o lo que le pasó al capitán del equipo, Perdomo, que tuvo un accidente automovilístico del que no se pudo recuperar. La verdad que fue un año complicado por gente que ha ayudado para que sea así. Fue muy difícil el día a día en Chacarita y el trabajo semana a semana, primero por los resultados y después por formas que no compartí. Jamás pensé que podía llegar a encontrarme con diferentes clases de personas pero me tocó, me sirvió y hoy estoy aprendiendo a digerir todo lo que tuve que pasar este año”.