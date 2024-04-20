Kimberley cerró la semana y espera a Villa Mitre
El equipo de Mariano Mignini enfrentará al escolta de su zona.
El equipo de Mariano Mignini enfrentará al escolta de su zona.
El arquero pasó por los micrófonos de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde habló de su salida de Kimberley para su arribo al equipo de Lucas Baldino.
El “Dragón” compartirá grupo con los mismos rivales que en 2024, con la salvedad de la inclusión de Brown de Puerto Madryn.
El “Dragón” hará mañana su estreno frente a Círculo en el José Alberto Valle.
El entrenador de Círculo Deportivo habló con Marca Deportiva Radio tras la victoria por 5-2 frente a Germinal de Rawson.
El futbolista de Círculo Deportivo pasó por Marca Deportiva Radio donde habló del buen momento del equipo que a pesar de que cayó en la última fecha, se ubica tercero en su zona.
El "Dragón" cayó por la mínima en el "José Alberto Valle" y sigue fuera de los cinco clasificados.
El equipo de Mariano Mignini cayó 2-1 en el “José Alberto Valle” ante Argentino de Monte Maíz.
La dirigencia del Torito emitió un comunicado para disculparse con socios e hinchas, después de la dolorosa pérdida de categoría.
La incorporación de Kimberley habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de sumar sus primeros minutos con la camiseta del "Dragón".
El “Papero” comenzará la Zona A el domingo en Viedma.
El entrenador no viajó a San Luis ya que vuelve al fútbol de Bolivia.