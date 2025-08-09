Kimberley cayó 2-1 ante Argentino de Monte Maíz en el “José Alberto Valle” por la cuarta jornada de la Segunda Fase del Torneo Federal A.

Si bien el equipo de Mariano Mignini tuvo más la posesión de la pelota, los cordobeses fueron efectivos y abrieron el marcador en el complemento cuando corrían 68 minutos de la mano de Larrea.

Sin embargo, el “Dragón” reaccionó rápido y empató a los 71 gracias al tanto convertido por Santiago Vásquez. La alegría fue fugaz ya que a los 80 el conjunto visitante puso el 2-1 gracias al gol convertido por Baier

Con esta nueva derrota, Kimberley se mantiene anteúltimo fuera de la zona de clasificación y con una sola unidad. El próximo fin de semana visitará a Deportivo Rincon en busca de reponerse.

SINTESIS

Kimberley 1: Tomás Casas; Bruno Di Bello, Facundo Rojas, Agustín Vázquez y Hernán Sosa; Ezequiel Goiburu, Mauricio Miori y Jonathan Zárate; Ever Ullua, Ezequiel Cérica y Braian Cos. DT: Mariano Mignini

Argentino 2: Alexis Bonet; Lautaro Coronas, Iván Amaya, Pablo Moreyra y Matías Barbero; Gabriel Sarmiento, Gianfranco Baier, Leonardo López y Martín Vera; Jorge Tejada y Paulo Oballos. DT: Carlos Mazzola

Cambios en el ST: Desde el inicio, Santiago Vásquez por Zárate (K), Jorge Bassani por Oballos (A) y Ramón Lentini por Sarmiento (A), 12' Leonardo Verón por Goiburu (K) y Tomás Loscalso por Di Bello (K), 15' Leandro Larrea por Tejada (A), 22' Santiago Ávila por Cos (K) y Rodrigo Ríos por Sosa (K) y 32' Roberto Correa por Vera (A)

Goles en el ST: 21' Larrea (A), 24' Vásquez (K) y 35' Baier (A).

Árbitro: Marcos Liuzzi

Estadio: José Alberto Valle