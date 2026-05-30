Emotivo festejo por los 40 años de “El Dragoncito Verde”, el jardín de Kimberley
La institución educativa del Club Kimberley realizó un acto con autoridades, docentes, alumnos y familias para conmemorar cuatro décadas de trayectoria.
La institución educativa del Club Kimberley realizó un acto con autoridades, docentes, alumnos y familias para conmemorar cuatro décadas de trayectoria.
Sarmiento de Resistencia será el equipo que tendrá que enfrentar el “Dragón” en la Segunda Etapa.
El “Dragón” lideró el podio en la competencia que se desarrolló en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla”.
El futbolista de Ferro de Olavarria, que volverá a Kimberley, habló con Marca Deportiva Radio de lo que fue la final de la Región Pampeana Sur del Regional Amateur frente a Costa Brava.
La dirigencia del “Dragón” confirmó que las categorías Sub13, Sub15 y Sub 17 participarán en este certamen que comenzará en abril.
El encuentro que inicialmente se iba a disputar el domingo, se adelantó por la agenda de los otros equipos marplatenses.
DESDE VICENTE LÓPEZ. - El equipo de Mariano Mignini jugó un buen partido en Vicente López pero no le alcanzó para pasar a la siguiente fase de la Copa Argentina.
El "Dragón" venció 1-0 a Cipolletti con un gol en el primer tiempo de Marín en contra y ganó en su casa por primera vez en la temporada.
Sebastian Gularte y Kevin Collazo dejaron de formar parte del plantel de común acuerdo con la institución.
El Consejo Federal confirmó ayer cómo será la metodología para ingresas al certamen del cual Kimberley participó este año.
El “Dragón”, que comienza la segunda fase, y el “Papero”, que jugará Reválida, tendrán ambos sus compromisos el domingo.
El defensor central pasó por Marca Deportiva Radio donde dejó sus sensaciones del salto que dará a la Primera División del fútbol uruguayo.