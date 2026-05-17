Kimberley consiguió un valioso triunfo en Otamendi al derrotar 1-0 a Círculo Deportivo por una nueva jornada del Torneo Federal A. El equipo marplatense se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Santiago Castillo en el primer tiempo y logró escalar al segundo puesto de la Zona 4.

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El único tanto del encuentro llegó a los 34 minutos de la etapa inicial, cuando Castillo aprovechó una de las situaciones más claras del partido para darle la ventaja al conjunto dirigido por Mariano Mignini. En el cierre del encuentro, el local sufrió además la expulsión de Facundo Rojas.

Con este resultado, Kimberley alcanzó las 13 unidades y superó a Alvarado en la tabla de posiciones, quedando solamente por detrás de Olimpo. Círculo Deportivo, en cambio, continúa en el fondo de la clasificación con apenas cinco puntos acumulados.

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El historial reciente entre ambos mantiene una particularidad: cada vez que se enfrentaron en esta categoría ganó el equipo visitante por 1-0. Para Kimberley fue además la tercera victoria en Otamendi dentro del Federal. En la próxima fecha, el elenco marplatense deberá visitar a Villa Mitre de Bahía Blanca, mientras que Círculo tendrá jornada libre.

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