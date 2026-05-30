El Jardín de Infantes El Dragoncito Verde del Club Atlético Kimberley celebró sus 40 años de trayectoria con un emotivo acto realizado en el gimnasio principal de la sede social de avenida Independencia 3030, que reunió a alumnos, familias, docentes, autoridades educativas y dirigentes de la institución.

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La ceremonia fue encabezada por el presidente y representante legal del club, Luciano Mignini, junto a la directora del jardín, María Cecilia Marchesani. También participaron autoridades educativas de la Región 19 y ex dirigentes que formaron parte de la historia de la institución.

Durante el acto se realizó el ingreso de las banderas de ceremonia portadas por estudiantes del nivel inicial y se entonó el Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda de Música del Area Naval Atlántica. Posteriormente se desarrollaron los discursos alusivos, centrados en la historia y el crecimiento del jardín dentro de la vida institucional de Kimberley.

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“No celebramos solo un aniversario, sino una decisión valiente que entendió que en el club también debía haber un lugar para la infancia. Sostener un jardín es apostar a que la formación comienza desde los primeros años, con un espacio pensado para acompañar el crecimiento”, expresó Marchesani.

La directora también destacó la continuidad generacional que caracteriza al establecimiento. “A lo largo del tiempo vimos pasar generaciones de chicos que hoy vuelven como familias. Ese recorrido habla de un proyecto construido con dedicación, que dejó huellas profundas en la comunidad”, señaló.

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Por su parte, Mignini agradeció la confianza de las familias y resaltó el sentido de pertenencia que genera la institución. “Queremos agradecer a quienes confían en nosotros en lo más importante que tienen, que son sus hijos. También a quienes pasaron por el jardín y hoy siguen sintiendo al club como propio, porque eso habla de que algo valioso se construye día a día”, sostuvo.

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El ex presidente Jorge Falcone recordó los inicios del proyecto educativo y destacó que la creación del jardín, en 1986, fue una propuesta innovadora para la época. “Fue el puntapié inicial de una idea más amplia, con la educación como horizonte y con el sueño de seguir creciendo en el futuro”, afirmó.

A su turno, el también ex presidente Emilio Van Gool remarcó el impacto institucional del espacio educativo. “El funcionamiento del jardín fue un hecho fundamental en la vida del club, sobre todo en una época en la que pocas instituciones contaban con este tipo de propuesta. Con el tiempo, se convirtió en un motivo de orgullo y en un referente para la comunidad”, manifestó.

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La celebración incluyó además reconocimientos a ex docentes, la participación de inspectoras educativas y una presentación artística del Centro Cultural Kimberley. Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación de la canción institucional por parte de los alumnos y la aparición del “Dragoncito Verde”, símbolo que identifica al nivel inicial.