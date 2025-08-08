El zaguero central, Mateo Rinaldi, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de que Kimberley anunciara su salida para dar el salto a Danubio, club de la Primera División de Uruguay.

El futbolista comenzó explicando cómo fueron las negociaciones con la dirigencia del “Dragón”: “Fue poco tenso porque también hay un cariño más allá de lo futbolístico, pero entiendo yo también que ellos defienden al club y lo hacen de la mejor manera, pero pudimos arreglar. Me voy libre pero arreglando un convenio privado con el club”.

Además, habló de su nuevo destino y expresó: “Lo que sé que es un club en crecimiento, que no está pasando por un buen momento económico, pero vamos a hacer lo posible para una futura venta”.

En cuando a esta posibilidad que aparece en su futuro, el central confesó: “Tenía expectativas por la temporada y por todo lo que uno viene haciendo. Vos podés estar en varios clubes, pero si no jugás y no demostrás ese talento o esa regularidad que puede llegar a tener un futbolista, es muy difícil que te vean otros clubes”.

Finalmente, le agradeció al “Dragón” y destacó su accionar y dijo: “Lo que más rescato es el compromiso de todos juntos siempre para un mismo lado. Hoy en día el concepto de comunidad no está bien arraigado por este tema de que nos podemos ir rápido de cada lugar que estemos, pero Kimberley lo logró con Mariano Mignini, con Luciano Mignini, con los profes y con muchos de los jugadores”.

