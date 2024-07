Uriel Iehara, futbolista de Kimberley, conversó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de convertir en el encuentro frente a Sol de Mayo en lo que significó sus primeros minutos con el equipo de Mariano Mignini.

El atacante analizó la caída por 3-2 frente al conjunto de Viedma y explicó: “Sabíamos que había mucho en juego y que sería un partido duro. Empezamos mal con un gol en contra pero reaccionamos rápido. Nos cobraron un penal y fuimos al entretiempo 2-1, de todos modos estábamos confiados y pudimos empatarlo pero en la última pelota no pudimos defender bien”.

Asimismo, contó como se dio su llegada al conjunto de Polonia y Vértiz, con quien ya se había visto las caras, y recordó: “Estaba en Estudiantes de Río Cuarto y no estaba sumando minutos, me había enfrentado en la final del regional y sabía que tenían un buen equipo por lo que me dieron ganas de venir a competir”.

Iehara fue una de las tres incorporaciones de Kimberley en este mercado de pases junto con Vignati y Rojas pero fue el primero de ellos en sumar minutos y logró convertir rápidamente. “Me encontré con un club muy lindo y ordenado, me recibieron de la mejor manera y ahora estoy muy bien acá. Soy buena persona y me se adaptar en lo futbolístico, hago el trabajo sucio para quedar bien posicionado de cara al arco”, afirmó.

Por último, repasó lo que se le avecina al “Dragón” en el Federal A teniendo en cuenta que el próximo fin de semana no tendrán actividad a causa de la deserción de Sansinena y concluyó: “Estamos tranquilos y entrenaremos para enfrentar a Olimpo, dependemos de nosotros”.