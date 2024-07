Círculo Deportivo sufrió la salida tanto de los delanteros Damián Villalba y Santiago Ávila como del volante Ricardo Priori en estas últimas horas. Con estas dos desvinculaciones, el “Papero” ya suma seis bajas en este mercado de pases.

El equipo otamendino no jugó en la última fecha del Federal A porque le correspondía Sansinenna que se bajó del torneo y a raíz del resto los resultados en zona, cayó de la zona de clasificación a falta de dos fechas para el final de la segunda rueda.

Lo que complica al equipo de David Ramírez es que se bajaron tres caras importantes del equipo. Uno de ellos es el centrocampista Ricardo Priori que se despidió vía redes sociales, antes de partir hacia Claypole, en donde expresó: “Hoy por una decisión personal me toca despedirme de este hermoso club que me abrió las puertas y me hicieron sentir de la mejor manera desde el primer día que llegué hasta el último”. El futbolista disputó 12 partidos de 15 posibles con la camiseta de Círculo Deportivo.

La misma situación sucede con Santiago Ávila, quien jugará en Real Pilar, que por Instagram manifestó: “Llega el momento que "para mi", es el más difícil para un jugador de fútbol. Queria despedirme agradeciendo a cada persona que estuvo en este proceso, en estos 5 meses que pasaron muchísimas cosas”. El delantero centro vistió la camiseta del “Papero” en 10 oportunidades, convirtió 2 goles y asistió una vez.

Otra de las bajas en la ofensiva es la de Damián Villalba que bajo el mando de Ramírez jugó 11 encuentros y anotó dos tantos. El delantero vestirá ahora los colores de Argentino de Merlo.

Las salidas de Priori, Villalba y Ávila se suman a las bajas de Agustín Solveyra, Gastón Comas y Paolo Impini. Sin embargo, se sumaron al equipo Jonás Corvalan y Lautaro Ceratto según el entrenador del equipo. Lo que representa un problema, es que hoy es fecha límite del mercado de pases para poder sumar nuevas caras, lo que complica el panorama de cara a lo que resta del torneo. Este fin de semana, aún con horario y día a definir, Círculo chocará con Santamarina y quien gane se quedará con el quinto lugar de la tabla.