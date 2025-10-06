Luego de la dura derrota por 5 a 0 que lo condenó a la pérdida de categoría, la dirigencia de Alvarado emitió un comunicado oficial destinado a los hinchas, en el que asumió la culpa y reconoció que “se cometieron muchos errores”. A su vez, desearon “que este duro golpe sea el puntapié inicial para una nueva etapa en el club”.

“A todos los que amamos a Alvarado hoy nos toca afrontar uno de los momentos más difíciles en mucho tiempo. Si bien nuestra historia conoce de lucha, caídas y levantadas, el sueño de todos de llegar a la máxima categoría del ascenso se cumplió y seis años después damos un paso hacia atrás que no esperábamos”, comenzó en el mensaje.

Además, añadieron: “Somos responsables y lo asumimos con todo el dolor del mundo. Se trabajó y se hizo lo posible para poner a Alvarado en otro lugar, pero no alcanzó. Tenemos claro que, para estar viviendo esta situación, se cometieron muchos errores y, sin excusas ni tibieza, nos hacemos cargo de ellos”.

Por otro lado, le agradecieron a la gente, a aquellos que “estuvieron siempre" y resaltaron que “en un año que fue esquivo en lo deportivo, no pararon de acompañar y alentar”, a la vez que aseguraron que comprenden “el enojo, la bronca, la frustración por el resultado conseguido y por la pérdida de una categoría por la que tanto se trabajó para llegar”.

“Hoy más que nunca, Alvarado se tiene que recuperar a partir de ustedes. Los socios e hinchas deben tener cada vez más participación en la vida institucional. Los invitamos a ser parte, a no bajar los brazos, a poner cada uno su granito de arena para que en muy poco tiempo volvamos a estar donde merecemos. Que este duro golpe sea el puntapié inicial para una nueva etapa en el club. Gracias por acompañarnos siempre, incluso en los peores momentos”, concluye el comunicado.

