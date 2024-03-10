Alvarado es implacable en el Minella
Con un golazo de taco de Belinetz y otro de penal de Vadalá, el "Torito" venció a Patronato por 2 a 0 en la Fecha 6 de la Primera Nacional. Ganó los tres partidos de local esta temporada..
Con un golazo de taco de Belinetz y otro de penal de Vadalá, el "Torito" venció a Patronato por 2 a 0 en la Fecha 6 de la Primera Nacional. Ganó los tres partidos de local esta temporada..
El volante de Alvarado habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del empate con Guillermo Brown de Puerto Madryn en donde hubo público visitante.
Luego de 5 encuentros sin perder como local, el “Torito” fue goleado por 3-0 frente a Agropecuario.
El “Tiburón” jugará con Almirante Brown a partir de las 15 para seguir siendo uno de los líderes de la Zona B. Vuelve Alan Sosa.
Bajo la lluvia, el entrenador se presentó en la Villa Deportiva del club para iniciar su ciclo.
Luego de la victoria en el clásico, el volante de Alvarado pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones de una tarde que nunca olvidará.
El equipo de Mariano Mignini, hoy el Cuarto del Nonagonal, jugará mañana a las 15.
El “Tiburón” cayó por la mínima ante Defensores de Belgrano en el Minella y no logró volver al liderazgo momentáneo.
El entrenador del "Torito" habló en conferencia de prensa luego del último partido del año de local en donde cayó por 2-0 con San Martín de Tucumán.
El zaguero central, que vistió la camiseta del “Torito” durante dos temporadas, anunció su salida.
En la sede social del club se realizaron los festejos por el Día del Hincha de Alvarado que se celebra cada 2 de enero. Las fotos de Flor Arroyos.
El equipo de Sebastián Battaglia, uno de los que más y mejor se han reforzado en la Primera Nacional, comenzó a trabajar en el predio del "Tiburón".