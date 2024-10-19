El director técnico de Alvarado, Gabriel Gómez, habló en conferencia de prensa luego de la caída por 2-0 con San Martín de Tucumán en lo que significó la última presentación del año en el “José María Minella”.

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Al “Torito” le faltó efectividad para darle el mejor cierre de temporada a su gente, aunque demostró un buen rendimiento. En este sentido, el entrenador expresó: “Yo creo que hoy el equipo hizo el mejor partido desde que estamos, el problema es que si digo esto y perdimos 2-0 van a decir que estoy loco. Pero hoy el equipo jugó muy bien y generó muchas situaciones de gol pero los errores que cometemos los rivales con jerarquía te lo hacen ver y la diferencia estuvo ahí”.

Además, habló sobre los cambios tácticos propuestos para este encuentro, sobre todo el retorno a la línea de 4 defensores. “Buscamos arriesgar un poco más. Jugamos con dos extremos y un nueve. Cuando llegue a Alvarado vi que había muchos errores defensivos y esa línea de 5 nos podía afianzar pero hoy había que buscarlo y por eso hicimos cambios ofensivo”, comentó Gómez.

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A modo de balance desde su llegada, a pesar de que falta que se dispute la última jornada frente a Arsenal en Sarandí, el DT dijo: “Buscándole lo positivo, el equipo estaba complicado en la zona de descenso. Pudimos ganar tres partidos seguidos que nos liberó y ganamos el clásico que es importante para la ciudad. Lo negativo es que yo quería entrar al Reducido, no lo pudimos lograr y es la tristeza que uno tiene”.

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Finalmente, habló sobre su continuidad en la institución y aseguró: “Es un tema que se va a resolver a futuro. Me han tratado muy bien realmente, me gusta el club y esta ordenado. Esas cosas uno las valora. Ojala me pueda quedar y luchar por esto de que Alvarado juegue el Reducido”.

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