Alvarado sigue construyendo una localía cada vez más fuerte en la Primera Nacional. De la mano de Mauricio Giganti suma tres victorias consecutivas luego de superar a Patronato de Paraná esta noche por 2 a 0 en la Fecha 6. En su último partido en el Minella antes del duelo frente a Aldosivi, se recuperó de las ausencias de Rambert y Sánchez a pura efectividad.

Mientras el partido se estaba acomodando, la primera jugada profunda terminó en un golazo local. La construyó Guido Vadalá que por derecha trató de desequilibrar. No le fue sencillo pero contó con el respaldo de Mariano Bettini que la ganó, la pisó y le dio un muy buen pase al propio 10. Ahí fue donde se empezó a mover Belinetz buscando la habilitación en el primer palo, pero llegó pasado y tuvo que meter un hermoso taco para vencer a Salvá. Buena jugada y mejor definición para abrir el marcador.

Trató de reaccionar la visita pero no tenía fluidez, algo que cada vez que podía el conjunto de Giganti mostraba en ataque. Santiago González tuvo un remate de frente al arco luego de un robo de Belinetz pero fue muy débil y Salvá lo contuvo.

La visita parecía que sólo encontraba claridad cuando Arnaldo González tomaba el balón. Los 10 eran los dueños de la tarde ya que Vadalá también tocaba el balón y generaba situaciones. El ex Juventus habilitó al goleador de la tarde que esta vez definió cruzado de zurda y demasiado fuerte. Nadie llegó a empujarla del otro lado.

Las situaciones más claras para los de Paraná fueron por vía aérea donde Ferreyra tuvo la más cercana a una situación de gol ingresando en un córner de frente, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Antes del final de la primera parte, Alvarado volvió a golpear. Fue con una infracción a Belinetz que lo dejó rengueando por un golpe en la rodilla, el tiro libre lo ejecutó Santi González de frente y la pudo bajar Nery Leyes. El volante central, marcador por Gustavo Turraca, fue tomado ostentosamente de la camiseta y de frente estaba Ejarque que cobró el penal. Lo ejecutó Vadalá con clase por encima de Salvá para el 2-0. Gol al inicio y al final de la etapa para una muy buena ventaja en el primer tiempo.

Guido Vadalá y su exquisita definición en el penal ante Patronato (Foto: Florencia Arroyos - MarcaDeportiva)

En el complemento, la postura de Patronato era distinta. Perazzo mandó a su equipo más adelante buscando el descuento y era algo lógico. “Pitu” González fue el primero que intentó con un remate de media distancia que pasó apenas desviado del palo de Lungarzo. Eran intenciones que siempre encabezaba el 10, pero que desactivaba rápidamente el arquero del equipo marplatense.

En el medio tenía mucha más presencia Jaurena con su quite y sacrificio, además de sumarle un poco más de trabajo en el complemento a los centrales del “Torito”. Ya no atacaba tanto, prácticamente no lo hacía. Recién a los 25 minutos, tuvo un tiro libre de Santiago González que se fue muy desviado luego de una falta de Turraca que no tuvo un buen partido.

Cada vez que lo llamaban, Lungarzo decía presente. Coronel ensayó una muy buena volea ante un centro llovido de Martínez y el arquero puso las manos para sacarla. Giganti mandó a cancha un equipo más equilibrado con el ingreso de Mansilla por González.

El arquero local tuvo que intervenir otra vez en un mano a mano con Coronel y el 7 definió al palo más lejano del “Monito” pero estiró el pie a tiempo para desviarla. Una gran noche del 1 para mantener el arco en cero.

Solvente actuación de Alvarado en casa donde lleva tres triunfos en tres presentaciones porque golpeó en los momentos claves y luego defendió muy bien esa ventaja. Ahora piensa en viajar a Córdoba para jugar con Racing antes del sábado 23 de marzo, la fecha marcada en rojo en el calendario y donde enfrentará a Aldosivi.