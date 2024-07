Aldosivi ya emprendió viaje para visitar mañana a Almirante Brown a partir de las 15 por la vigesimocuarta fecha de la Primera Nacional en busca de seguir liderando la Zona B. Carranza y Piñeiro continúan en recuperación y serán nuevamente baja.

Andrés Yllana convocó a 20 jugadores para este encuentro en donde incluyó nuevamente a Alan Sosa que no estuvo frente an Atlanta por acumulación de amarillas. A su vez, el juvenil Alexis Devesa volvió a aparecer en la lista. Carranza no viajó por su distensión en el soleo como así tampoco Piñieiro por su esguince de tobillo derecho. Con este panorama, todo indicaría que Sosa ingresaría en lugar de Larralde pero el resto del once se mantendría igual que frente al “Bohemio”.

El presente de la “Fragata” es opuesto al del “Tiburón” ya que se encuentra en la zona baja de la tabla. Está decimoséptimo con 21 unidades pero sin embargo el último encuentro lo pudo ganar por la mínima frente a Estudiantes de Rio Cuarto. Yamil Possi impartirá justicia en este encuentro y será acompañado por Mariano Bardina y Nahuel Santanocito como asistentes y Damián Rubino como cuarto árbitro.