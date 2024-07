Sebastián Jaurena, mediocampista de Alvarado, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) post empate sin goles frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn en donde el “Torito” mereció más.

“La verdad que no hablamos mucho, pero nos vamos un poco molestos porque sabemos que podriamos habernos llevaod un poco más que un punto que era lo que merecimos. El viento fue un gran factor del partido y lo que nos llevó a jugar de esa manera, se jugó todo a segunda pelota. Se dio un mejor juego nuestro y teníamos la predisposición para jugar”, explicó el volante.

El equipo de Mauricio Giganti no ha podido ganar fuera de casa en el transcurso de esta Primera Nacional por lo que manifestó: “Si ganábamos este partido escalábamos varias posiciones y nos metíamos en reducido. Hay que estar tranquilo porque si te desesperas de visitante no te va bien. Tenemos que buscar ganarlo, no se si es cuenta pendiente porque tenemos que seguir trabajando porque de local lo venimos haciendo bien. Uno no quiere pensar en eso pero hace mucho que no podemos ganar”.

Sin embargo, reconoció la comodidad en el lugar que se desempeña en el mediocampo y dijo: “Me siento muy cómodo en el lugar que tengo, supimos encontrar el equilibrio con Mati (por Mansilla) y Nery (por Leyes) en el medio, estoy más suelto pero también tengo que darle una mano a ellos. Creo que comenzamos bien desde esa mitad de cancha, estamos ordenados y si atacamos, defensivamente estamos bien parados”. A su vez, destacó que el equipo mejoró defensivamente ya que le convertían mucho a través de la pelota parada.

Además, el conjunto del sur del país supo recibir a una gran cantidad de hinchas de Alvarado y eso significó un plus a la hora de jugar según Jaurena que contó: “Fue muy lindo lo de ayer con la gente alentando. Fue muy bueno tener dos hinchadas, es otra cosa. Que haya viajado tanta gente, en el partido en Madryn parecía que éramos locales”.

Finalmente, habló sobre el plantel y la llegada de las tres nuevas incorporaciones y dijo: “Es importante que las incorporaciones estén bien, a nosotros nos viene bárbaro y es bueno que se vayan sumando. Hay muchos que están afuera y no les tocó ser citados, tenemos que estar todos disponibles”.