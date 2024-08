Sebastián Jaurena, futbolista de Alvarado, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de derrotar a Aldosivi en el marco de un “José María Minella” repleto en donde resaltó la gran convocatoria de hinchas.

El volante del “Torito” y hoy uno de los principales motores del equipo, no dudó en remarcar lo importante que fue el aliento de la gente para este encuentro de vuelta y dijo: “Fue una semana muy especial. El sábado en el banderazo fue cuando nos cayó todo lo que estaba pasando. No se necesita motivación para estos partidos, pero lo del sábado y lo del domingo, creo que nos dio un plus. Cuando jugás a cancha llena con tu gente es otra cosa, salís de otra manera, tenes que dejar todo porque hubo gente que hizo lo imposible para comprar la entrada. Había que devolverle un poco a la gente el sacrificio que hizo”.





Además, comentó que se esperaba que las entradas se agotaran y agregó: “No me sorprende porque Alvarado es el más popular, el más grande de Mar del Plata pero es impactante”.

Asimismo y analizando el partido en lo futbolístico, resaltó que el equipo hizo un buen encuentro a pesar de la dificultad que tienen estos clásicos. “No lo sufrimos como otros donde ante la mínima ventaja, cuando se te vienen teníamos temor a que nos empaten. Eso no nos pasó, sentíamos que estábamos bien y la línea de cinco muy sólida. Eso me dio tranquilidad”, relató. Sobre el gran gol de Diego Becker dijo: “No fue el viento, fue todo él, yo le había pasado la pelota y pensé que me la iba a devolver”.

Con la victoria conseguida, Alvarado llega a una racha de tres triunfos en fila, algo que nunca había conseguido en el campeonato hasta esta instancia en donde la llegada de Gabriel Gómez fue clave para este logro. “El equipo cambió el chip, creo que el estar todos a disposición, predispuestos y comenzar de nuevo te lleva a dar el máximo en los entrenamientos y los partidos. Creo que se notó un cambio de actitud en estos partidos y es lo que nos está dando estos resultados”, señaló.

Finalmente, contó cómo se siente en lo personal en esta etapa que transita en el club y dijo: “Este año me siento muy cómodo, he hecho buenos partidos, no es fácil mantenerse en el equipo tanto tiempo y eso es lo que más confianza me da. No se si es mi mejor temporada pero siempre trato de dar lo mejor y seguir mejorando”.