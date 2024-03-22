Clasico de Mar del Plata

Modifican el horario del Provincial de Mayores por el clásico entre Aldosivi y Alvarado
El certamen provincial absoluto se realizará en Mar del Plata el sábado 23 y domingo 24 y define el equipo que competirá en el Nacional de abril.
El certamen provincial absoluto se realizará en Mar del Plata el sábado 23 y domingo 24 y define el equipo que competirá en el Nacional de abril.
A falta de dos días para el clásico frente a Aldosivi, los hinchas del "Torito" llenaron tres de las cuatro ubicaciones posibles.
Luego de muchas idas y vueltas; Mar del Plata volvió a tener el clásico que tantas veces había soñado.
Rodrigo Gonçalves, titular de Seguridad del Municipio, detalló cómo se llevó a cabo el trabajo para evitar conflictos entre las hinchadas.
Luego de horas de interacción, más de 13 mil usuarios de las redes sociales y fanáticos del fútbol eligieron al ganador del clásico marplatense del sábado.
Luego de la victoria en el clásico, el volante de Alvarado pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones de una tarde que nunca olvidará.
Quilmes y Peñarol ya informaron como y cuando se venderán los boletos para un clásico más de pre-temporada.
Las mejores imágenes de Florencia Arroyos en el segundo clásico del año que esta vez tuvo dueño en un marco emocionante.
Los hinchas de Alvarado ya colman las zonas aledañas al Estadio "José María Minella" y el club anunció que hay localidades agotadas.
A un día del clásico, hinchas del "Torito" recibieron al plantel con una masiva convocatoria en Jara y Peña.
El "Torito" y el "Tiburón" comunicaron quienes serán los convocados para la vuelta de este partido.
El futbolista de Aldosivi habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en la previa al duelo frente a Alvarado.