Cada vez queda menos para disfrutar del clásico marplatense y acorde a ello, es más la ansiedad de los hinchas. Separados por más de 27 años, el sábado a las 15.35 se reencontrarán dos escudos que tienen un recuerdo vago uno del otro. La gran mayoría de los fanáticos descubrirán un nuevo sentimiento y emoción frente al acontecimiento que, más allá de cualquier variante, debe ser un espectáculo familiar. Y de la misma manera, quitándole leña al fuego, lo entendió el ex jugador de ambos cuadros, Marcelo Marín.

Para Marín, protagonista del histórico 13-0, el cruce “era un clásico importante", pero consultado por un ex Alvarado como “Pato” Subiledt, aclaró que entre ellos había “una cofradía”. En esa línea, explicó que "a pesar de la rivalidad de la gente, somos colegas”.

Además, ya que en la actualidad alquila canchas de fútbol y hay banderines tanto del “Tiburón” como del “Torito”, se refirió al comportamiento de los hinchas. “Alguno tira un comentario, pero son todos amigos. ¿Quién no tiene un amigo de Aldosivi o Alvarado? La chicana es parte del folclore y es bienvenida, pero antes al clásico iban familias, no pasaba nada grave y no tiene que pasar ahora, más allá de que la sociedad cambió”, admitió.

Si bien el ex delantero que supo caminar ambas veredas lamentó la violencia con la que se vive el deporte, aseguró que el clásico de este sábado “es un punto de inflexión para empezar de cero” y una “linda oportunidad” para el fútbol marplatense.

Y en tanto a las expectativas por el partido, Marín puntualizó que los “ve bien” a los dos y que “hay trabajo”. Más allá de que no tuvo la oportunidad de asistir a la cancha durante esta temporada, destacó: “Tengo buenas referencias del técnico de Alvarado (Mauricio Giganti) y por lo que veo de Aldosivi, también. Será un lindo espectáculo, está todo a la altura para que salga de la mejor manera”.

“No es como lo pintan. Hay rivalidad y sin embargo, es un clásico de familia. Deseo que salga todo bien, y así será, no va a pasar nada. El periodismo lo llevó a un extremo que no existe. En el último partido no estaban dadas las condiciones, la cancha no estaba apta para el clásico y aun así, no pasó nada grave. Si se juega en Rosario, se juega en todos lados”, señaló el olavarriense.

Por fuera de que no quiso arriesgarse por ningún resultado, sí augurió que “los dos van a pelear arriba”, pese a que reconoció que en las instancia decisivas “juega lo emocional". Desde el lado técnico, se mantuvo en la anterior posición y sostuvo que “son dos equipos para estar en la pelea”.