En la previa del clásico, el jugador de Aldosivi, Juan Ignacio Sills, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde dejó sus sensaciones sobre lo que será la vuelta del encuentro frente a Alvarado y sobre la actualidad del puntero de la Zona B.

El futbolista contó cómo se prepara el plantel para este duelo y expresó: “Nosotros pensamos en hacer nuestro juego, buscar el arco rival y ganar el partido, necesitamos pelear bien arriba y trataremos de dar el máximo y lo mejor que tenemos. El viaje nos llevó a empezar más tarde la semana y eso por ahí hizo que sea distinta. Lo tomamos bien, como todos los partidos en esta instancia del torneo, nos estamos jugando cosas importantes”.

Además, analizó el presente del “Tiburón” que es el líder de su zona con 48 unidades y dijo: “De los 9 puntos trajimos 7, es importante sobre todo porque enfrentamos a rivales directos, pasamos bien con Colón y San Telmo, tuvimos tres días de ventaja respecto de Estudiantes. Vamos partido tras partido acomodándonos, no pensamos en el resultado del rival ni en lo que viene por delante. Sabemos lo que estamos peleando y queremos defenderlo".

A su vez, el jugador del conjunto del puerto resaltó que la clave del éxito que esta atravesando Aldosivi es el grupo humano. "Es espectacular. Hay veces que alguien juega un partido y al siguiente no juega, pero sigue al 100% enchufado. Que sea el grupo tan joven, hace que tengas que tomar la posición de liderazgo. Cada vez que hay que hablarle o darles una recomendación, escuchan y están bien predispuestos. Tampoco hay que estarles muy atrás, estamos conscientes de lo que nos estamos jugando".

Puede interesarte

Sills es probablemente uno de los jugadores más versátiles que tiene Andres Yllana ya que cuando se lo necesitó cubrió el puesto de zaguero central a pesar de ser centrocampista. “Uno siempre llega con la expectativa de jugar. Me sentí bien cuando me tocó jugar en reemplazo de Mottes y siempre tuve la confianza de que estoy para jugar. Lo vivo con naturalidad porque lo he hecho siempre. Cambia mucho porque en el medio tenes que jugar más rápido. Como central tengo mas tiempo y veo toda la cancha. De volante soy un defensor más pero más adelantado”, comentó sobre esta situación.

De esta manera, y con el hambre de mantenerse puntero, Aldosivi visitará el domingo a las 15 a Alvarado en el Minella. En el empate de ida del clásico, el futbolista formó parte del banco de suplentes pero no sumó minutos.