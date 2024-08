En un mal momento del equipo, Gabriel Gómez llegó a Alvarado y no para de ganar. Después de los dos triunfos iniciales, le sumó un tercero nada menos que en el clásico dejando su nombre grabado en la historia del fútbol de Mar del Plata.

Luego del encuentro, el DT habló sobre la confianza del equipo que de a poco le fue sumando también buen juego: “Los primeros triunfos nos dieron esa confianza que el equipo necesitaba. Hay un grupo muy importante humanamente. Desde el primer día nos prestamos mucha atención y cuando se gana la confianza, todo es más rápido”.

Desde el juego, rescató el trabajo de sus dirigidos que fue más peligroso que Aldosivi al comentar: “Futbolísticamente hicimos un gran primer tiempo, si terminaba 2-0 estaba bien. El equipo interpretó como lo tenía que jugar, entendieron como podían aprovechar el envión de la gente que no siempre es fácil”.

El principal punto que destacó fue saber lo que tenían que hacer durante el partido, en los momentos que el propio encuentro lo requería: “Manejaron muy bien las fases del juego. Cuando hubo que presionar alto lo hicieron, cuando hubo que replegar lo hicieron, sacamos muy buenas transiciones en el primer tiempo y estuvo muy bien la pelota parada que siempre fuimos peligrosos. El secreto estuvo en manejar bien las fases del juego”.

El viento fue un condicionante toda la tarde y con viento a favor, contó con un primer tiempo destacado. De todas maneras, Gómez señaló que no fue el único factor que influyó: “Sabíamos que podía haber viento, pero no practicamos con viento porque no hubo antes. En el complemento, teníamos el viento en contra y no lo sufrimos. El equipo jugó como se tiene que jugar un clásico. Estoy orgulloso de este grupo”, diferenció el nacido en Villa Ramallo.

El marco fue absolutamente emotivo, con las tribunas colmadas y un ambiente poco frecuente para la categoría. Gabriel Gómez disfrutó y se emocionó casi con la misma intensidad: “Se me pasó mi viejo por la cabeza, era el hincha número uno mío y lo perdí hace 4 años. He venido muchas veces a Mar del Plata a vacacionar con mi familia y si hubiera estado mi papá, estaría en la cancha. Me emociona también ver como la gente reconoce a los jugadores y ellos lo disfrutan. Los chicos venían golpeados”.

Sabe que el festejo será largo y a la vez la semana tendrá que ponerlos en foco nuevamente para seguir compitiendo en un momento que puede ser bisagra. “Hay que festejarlo, disfrutarlo porque ganar no es fácil en esta categoría y menos un partido tan importante”, dijo el entrenador.

La dificultad del partido era alta y lo sabían los protagonistas. Por eso Alvarado parecía estar dando más del 100% en pos de la victoria. “Nosotros somos eso, somos un equipo. Han trabajado de forma excelente un partido que no es fácil ante un rival que venía jugando muy bien. Lo superamos y lo ganamos justamente”, sentenció Gómez.