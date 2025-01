Luego de que se confirmara su llegada a Círculo Deportivo, el arquero Nicolás Báez habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y habló de este nuevo comienzo tras su salida de Kimberley.

En principio, el apodado “Pampa” contó cómo se dio su salida del “Dragón” luego de una buena temporada disputando el Regional y el Federal A y dijo: “Nos despedimos cuando terminó el torneo, nos despedimos en todo el grupo. Luego hablé con el presidente, con el manager, les demostré yo las ganas que tenía de seguir, pero bueno, son decisiones que toman ellos. En diciembre me llamó el manager diciendo de que no iba a ser tenido en cuenta para el transito 2025. Uno lo tiene que aceptar”.

De la misma manera, explicó que le sedujo del “Papero” para sumarse al plantel y explicó: “Quieren hacer las cosas bien, me pareció una idea interesante. Otra cosa que también remarcó mucho es la cercanía que tengo hacia mi casa, eso tuvo mucho que ver. Otra cosa también es que me gustó mucho Mar del Plata, me encantó. Entonces también ese fue otro de los motivos por el cual cuando me llamaron no lo dudé”.

En la misma línea contó que no conocía la ciudad más allá de pasar un fin de semana de playa. Pero su encanto por “La Feliz” no fue solo por los atractivos sino que también por el buen pasar que tuvo en el equipo de Mariano Mignini.

“Yo venía de una situación familiar y también deportiva en la que no la había pasado bien. Por eso, descartaba por ahí seguir jugando al fútbol profesional. Me llamó Kimberley y fui a la liga local, después jugamos Regional y después el Federal. Todo fue sucediendo muy rápido”, relató Báez.

A modo de repaso, analizó su estadía en Kimberley y la competencia del ascenso y expresó: “En el Regional marcábamos diferencia. Después en el Federal, casi que seguimos prácticamente con el mismo equipo. Era muy difícil ganar visitantes. Te venias con un empate, era festejarlo como una victoria. El torneo así es, hacerte fuerte local y tratar de traerte algún punto de visitante. Y yo creo que eso fue la idea que tuvimos en el club. A la larga nos sirvió”.

Asimismo, confesó haber recibido llamados de algunas instituciones para jugar el Regional Amateur pero contó que necesitaba un descanso y que por ese motivo no aceptó.

Finalmente, se mostró contento por este nuevo desafío en la categoría en la que es experimentado y cerró: “Contento por ir a un club como Círculo. Cuando arranca todo están todos de cero, son nuevas expectativas. Ya con ganas de arrancar la pretemporada y luego ver para qué estamos en en el torneo”.