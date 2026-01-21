Hace algunos días, las redes sociales de Círculo Deportivo confirmaron un nuevo refuerzo para afrontar esta temporada en el Federal A. Ezequiel Goiburu es nuevo refuerzo del conjunto de Otamendi. Identificado durante más de una década con Kimberley y con reciente paso por el fútbol regional, el mediocampista dialogó en Radio Mitre Mar del Plata y contó cómo vive este nuevo desafío en el Federal A.

“Es algo nuevo para mí llegar a un club distinto, porque siempre estuve muy identificado con Kimberley”, reconoció Goiburu, quien explicó que el primer contacto llegó de la mano de Mariano Charlier, el entrenador del “Papero”. “Me explicó la idea deportiva del club y lo que pretendía de mí en lo individual. Me sentí muy cómodo, lo pensé y di el sí. Ahora esperando arrancar la pretemporada en febrero”, señaló.

Sobre la decisión de sumarse a Círculo Deportivo, el jugador destacó tanto el proyecto como las condiciones de la institución. “Siempre que me tocó jugar en contra se veía un club en crecimiento. Cuando fui a firmar el contrato me mostraron el gimnasio, la parte de kinesiología y la cancha, que está a diez puntos. Eso también influyó para aceptar”, afirmó, ilusionado con poder “hacer un gran año en la categoría”.

Goiburu viene de cerrar un extenso ciclo en Kimberley, club al que llegó en 2014 y donde vivió once temporadas inolvidables. “No cierro la puerta nunca, es mi casa. Viví cosas impensadas: campeonatos locales, el ascenso, el Federal A y la Copa Argentina. El cariño va a estar siempre”, expresó, aunque aclaró que necesitaba “un cambio de aire” y que su prioridad era quedarse en Mar del Plata.

En el último tiempo, el volante también fue parte del Club Atlético Mar del Plata en el Torneo Regional Amateur, experiencia que valoró positivamente. “Me encontré con un gran grupo y un club muy lindo. Merecimos jugar una fase más por cómo se dio la serie con Racing. Fueron dos meses y medio muy intensos y cómodos”, repasó.

Consultado sobre el presente de la Liga Marplatense, destacó su crecimiento. “Cada vez hay más equipos competitivos, se invierte más en jugadores y en predios. Estaría bueno que más clubes puedan afrontar torneos regionales y federales porque eso jerarquiza a la ciudad”, sostuvo.

Como dato de color, el mediocampista contó que mantiene una estrecha amistad con Emiliano Buendía. “Hicimos inferiores juntos, seguimos en contacto y cuando jugué en Europa paré en su casa. Tengo muy buena relación con él y su familia”, reveló.