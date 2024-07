Círculo Deportivo viajó a Viedma con intenciones de traerse algo de su visita a Sol de Mayo abriendo la Zona A de la Reválida en el Torneo Federal “A”. Tuvo un partido difícil porque se quedó con uno menos en el primer tiempo, pero remontó la primera desventaja y terminó perdiendo por 2 a 1.

El desarrollo del encuentro fue parejo, a punto tal que ninguno de los dos disparó al arco durante los primeros 25 minutos de partido. Cuando parecía que no iba a suceder demasiado y los arqueros Hildman y Lerena sólo intervenían para tomar pases largos del rival; una infracción de Weyreuter en el área fue sancionada por el árbitro Rubiano que le sacó la tarjeta roja. Si bien el delantero fue con la pierna en alto a buscar la pelota contra Herrera, no lo toca con el pie, sino que choca con el cuerpo, pero el árbitro consideró que era para expulsión.

Muy temprano el “Papero” se quedaba con uno menos. A los 33 minutos, un remate lejano de Zanzi fue la primera situación cercana a un disparo al arco porque cayó en el segundo palo por detrás del arco. Luego Lerena tuvo que intervenir para contener otro tiro de media distancia. De a poco, el local se acercaba y tuvo una tercera chance. Valdebenito también remató de lejos y Lerena se estiró para sacarla por arriba del travesaño.

A los 41 minutos, Mazzola tomó la pelota en el borde del área y giró para dejar a su marcador atrás. Federico Moreno le engancho el pie y lo tomó para que el árbitro cobre penal. Fernando Valdebenito lo transformó en gol y se cerraba el primer tiempo con ventaja para el dueño de casa. Antes del cierre, tuvo un primer remate al arco por parte de Jonathan Acuña pero despacio y sin problemas para Hildman.

Para el complemento, salió con otra actitud el “Papero” porque aún en inferioridad de condiciones, tenía más el balón el equipo de Straccia y generó en ofensiva infracciones en su favor. A los 9 minutos, un tiro libre desde la izquierda cayó adelante del arquero e Iriberri lo anticipó de cabeza para marcar el empate. Si bien recibió un golpe en la cabeza el capitán, pudo seguir en cancha.

Sol de Mayo tenía que reaccionar y fue en ataque. Tuvo un pelotazo largo a espaldas de los centrales que tomó Valdebenito pero casi sin ángulo. Salío Lerena a cerrarlo y quiso definir desde allí, pero cerró a tiempo Inostroza. Pudo haberse puesto en ventaja a los 20 minutos cuando otra vez Iriberri entró en el segundo palo sin marca cerca y cabeceó de pique al piso. La pelota se fue apenas al lado del palo de Hildman.

Cuando no encontraba los caminos hacia el arco Sol de Mayo de Viedma y parecía que no podía inquietar, apareció una jugada bárbara de Ignacio Zapulla que tomó la pelota sobre la izquierda al borde del área, esquivó dos marcas y le pegó al segundo palo donde ya no llegaba Lerena. Un golazo para ponerse en ventaja.

Rápidamente respondió el “papero” con un tiro cruzado de volea de Zolorza que se fue apenas desviada ante la desesperada estirada de Hildman que ya no llegaba. Los cambios no le permitieron ir en búsqueda del empate ante la desventaja con la que tuvo que lidiar durante toda la tarde, tanto en el marcador como en el campo de juego.

Ahora tendrá que trabajar para llegar en las mejores condiciones posibles al próximo fin de semana cuando tengan que recibir en el “Guillermo Trama” a Cipolletti de Río Negro.

Síntesis

Sol de Mayo: Ignacio Hildman, Gabriel Gile, Agustín Herrera, Valentín Robatto, Enzo Ybañez, Miqueas Martínez, Leonardo Morales, Ignacio Zapulla, Fernando Valdebenito, Nicolás Mazzola y Ignacio Zanzi - DT: Diego Galván

Círculo Deportivo: Sebastián Lerena; Leonardo Zaragoza, Federico Moreno, Maximiliano Coronel y Nicolás Inostroza; Jonathan Acuña, Bruno Costella, Ángel Gómez, Leonardo Zolorza, Carlos Weyreuter e Imanol Iriberri - DT: Marcelo Straccia

Goles: 43m PT Valdebenito -penal- (SdM), 9m ST Iriberri (CD), 32m ST Zapulla (SdM)

Cambios: 15m ST Jonás Ale Corvalán por Gómez (CD), 26m ST Franco Lezcano por Zanzi (SdM), 31m ST Fernando Trujillo por Ybañez (SdM), 35m ST Mateo Gutiérrez por Iriberri y Lucas Jofré por Costella (CD), 42m ST Ahmed Barti por Robatto, Giancarlos Piedrahita por Valdebenito y Agustín Turnes por Martínez (SdM), 43m ST Leonardo Arce por Acuña (CD)

Incidencias: 25m PT Expulsado Weyreuter (CD),

Árbitro: Cristian Rubiano

Estadio: “Albiceleste” de Viedma