Después de dos partidos como visitante, Círculo Deportivo volvió a jugar en el “Guillermo Trama” esta vez por la Reválida y frente a Cipolletti de Río Negro. Fue un empate 1-1 sobre el cierre del partido que le permite sumar por primera vez desde que está Marcelo Straccia como entrenador. Ahora, tendrán fecha libre el próximo fin de semana.

Los dos comenzaron con buenas intenciones. Mateo Gutiérrez tuvo la primera con un pase en cortada. Le dio de primera con la zurda, pero le salió a las manos de Crespo. El dominio era del dueño de casa que merodeaba el área y los de Nasta apostaban a un contragolpe con espacios.

Los centros fueron la principal complicación porque el viento también era uno de los grandes protagonistas. A los 25 llegó la más clara con un cabezazo de Coronel que sacó sobre la línea Amieva que estaba en el primer palo y luego lo tuvo Federico Moreno que remató fuerte pero había muchas piernas en el camino y no llegó a entrar.

No hubo mucho más para destacar en lo que restó el primer tiempo, pero estaba claro que las intenciones más claras las había tenido el dueño de casa y la visita, en tanto, tuvo un par de intenciones de media distancia pero sin puntería, o sin demasiada potencia por lo que nunca complicaron seriamente a Lerena.

Para el complemento, los primeros minutos fueron más de ida y vuelta, pero sin áreas. Había desbordes, centros, pero nada de precisión para generar situaciones de gol. La primera que pudo generar fue en velocidad donde Iriberri aprovechó un buen contragolpe para pegarle de zurda pisando el área, pero Crespo contuvo sin problemas.

La única llegada en 20 minutos que tuvo la visita fue con un tiro libre frontal de mitad de cancha que cabeceó Damián Jara y la pelota fue a las manos de Lerena que estaba bien parado. El “Papero” tenía cada vez más espacio y se acercaba al arco. Una buena jugada de Jofré terminó en un centro para Iriberri que la pudo desviar pero sin demasiada fuerza.

Parecía que sólo un error podía destrabar el 0-0. Así fue, una pelota corta entre dos de los defensores, le dejó el balón a Alex Díaz que definió exquisitamente por encima de Lerena que estaba adelantado. Un golazo aprovechando una situación fortuita para ponerse en ventaja la visita.

En el tramo final fue por el empate el local y lo tuvo Matías Leguizamón con un remate al primer palo que sacó Damián Jara de palomita antes del arquero. Los intentos eran con centros constantes, muy altos para luchar contra el viento hasta que llegó un penal. Una mano en el área que cobró Fernando Marcos para que pueda igualar Círculo. Imanol Iriberri no falló y puso el empate en lo que fue la última jugada.

Después de eso no se pudieron atacar más y terminaron igualados en 1 sumando el primer punto de la era Straccia justo antes de tener fecha libre la próxima semana en la Reválida.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Sebastián Lerena, Leonardo Zaragoza, Federico Moreno, Maximiliano Coronel, Nicolás Inostroza, Leonardo Zolorza, Lucas Jofré, Bruno Costella, Mateo Gutiérrez, Lautaro Ceratto e Imanol Iriberri - DT: Marcelo Straccia

Cipolletti (RN) (1): Facundo Crespo; Damián Jara, Yago Piro, y Manolo Berra; Laureano Tello, Lucas Argüello, Boris Magnago, Matías Carrera, Santiago Jara, Manuel Liendo y Juan M. Amieva - DT: Gabriel Nasta

Goles: 24m ST Alex Díaz (C), 41m ST Iriberri -penal- (CD)

Cambios: 0m ST Leandro Wagner por Magnago (C), 16m ST Matías Leguizamón por Gutiérrez (CD), 22m ST Alex Díaz por S. Jara y Henry Sáez por Amieva (C), 30m ST Jonás Ale Corbalán por Costella e Iván López por Zolorza (CD) y Fabricio Illanes por Liendo (C), 35m ST Leonardo Arce por Ceratto (CD), 47m ST Matías Cucich por Argüello (C)

Incidencias: No hubo

Árbitro: Fernando Marcos

Estadio: “Guillermo Trama” de Otamendi