Círculo Deportivo, viene de derrotar a Guillermo Brown de Puerto Madryn, luego de haber caído por la mínima ante FADEP en Mendoza.

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El conjunto neuquino en cambio llega en gran momento, con tres victorias consecutivas: una en la fase regular y dos en el comienzo de la reválida. Esta racha lo mantiene como puntero del grupo en ambas tablas.

Por un lado, lidera la tabla acumulada, donde se arrastran los puntos obtenidos en la primera fase y en la que los dos últimos perderán la categoría. Por otro, también está en lo más alto de la tabla de la segunda instancia, donde los cinco primeros accederán a los playoffs de la tercera fase del Torneo Federal A.

El Papero buscará dar el golpe como visitante y sumar nuevamente de a tres para seguir avanzando en la competencia.

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