Alvarado logró un valioso triunfo en condición de local tras vencer por 1 a 0 a Huracán Las Heras de Mendoza en el estadio José María Minella, en el marco de la tercera fecha de la Zona Campeonato B del Torneo Federal A.

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La victoria le permite al equipo marplatense cosechar tres puntos determinantes para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia de la fase decisiva del certamen.

Tras una primera parte disputada, la apertura del marcador se concretó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro del encuentro sancionó una falta dentro del área cometida contra Castellano. El delantero Sosa asumió la responsabilidad del tiro penal y definió con solidez para establecer la ventaja en favor del conjunto dueño de casa.

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Las complicaciones para la escuadra mendocina se profundizaron a los 26 minutos del complemento con la expulsión de Toledo, situación que dejó a la visita con un hombre menos y condicionó sus posibilidades de buscar la igualdad en el tramo final del partido.

Con este resultado, Alvarado consolida su andar en la competencia y sostiene sus aspiraciones dentro de la división.

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