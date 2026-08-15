La ciclista Corina Butti, nacida en Venado Tuerto y radicada en Mar del Plata, ultima su preparación para volver a competir en la exigente prueba internacional de Mountain Bike de las Yungas Bolivianas, donde en 2024 se consagró ganadora de su categoría y de la clasificación general de Damas.

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Como preparación para este nuevo desafío, la atleta viene de conseguir el pasado domingo el primer puesto en el Rally Mar de las Pampas, organizado por el Rotary Club de Villa Gesell. En esa competencia recorrió un circuito de 52 kilómetros entre bosques y dunas, acompañada por integrantes del grupo CS Full Training, cuyos participantes se encuentran bajo su dirección.

El 11 de septiembre, Butti emprenderá viaje hacia Bolivia para afrontar una nueva edición de la Yungas Bolivia Race. La competencia comenzará el 14 de septiembre y estará compuesta por seis etapas, con recorridos diarios de entre 60 y 90 kilómetros.

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La travesía tendrá su punto de partida en La Paz, específicamente en el sector de Siete Lagunas, ubicado a 4700 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, los competidores deberán atravesar distintos tipos de terrenos y condiciones climáticas durante el desarrollo de la prueba.

El recorrido incluirá sectores de selva espesa, terrenos anegados y zonas de alta montaña, con tramos que superan de manera constante los 3500 metros de altitud, hasta alcanzar el punto final de la competencia en Chumisa.

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Con el antecedente de su consagración en 2024 y el reciente triunfo obtenido en Mar de las Pampas, Butti afrontará así uno de los desafíos más exigentes de su calendario deportivo, en una competencia que combina largas distancias, desniveles pronunciados y condiciones extremas.

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