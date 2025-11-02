Corina Butti competirá en la primera edición del Titán Forest Patagonia
La competencia se realizará en Chile desde el lunes y hasta el jueves. La atleta marplatense participará en dupla con el colombiano Otto Bolagno.
La competencia se realizará en Chile desde el lunes y hasta el jueves. La atleta marplatense participará en dupla con el colombiano Otto Bolagno.
Lo hizo en dupla con el colombiana Otto Bolaños. La competencia se desarrolló en el exigente Titán Forest Patagonia, disputado en Coyhaique, Chile.
La deportista radicada en nuestra ciudad se quedó con cinco de las seis etapas que se disputaron en el "Bolivia Yungas Race".
La ciclista Corina Butti estará presente en la Bolivia Yungas Race luego de consagrarse campeona argentina junto a Sergio Ramos en Mixtos "B".
Los deportistas de la ciudad de Mar del Plata, Corina Butti y Sergio Damián Ramos, se impusieron en el Ultramaratón de Mountain Bike desarrollado en el desierto de Atacama, Chile, prueba que contó con 800 ciclistas.