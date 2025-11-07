La ciclista Corina Butti, oriunda de Venado Tuerto y radicada desde hace décadas en Mar del Plata, se coronó campeona junto al colombiano Otto Bolaños en el exigente Titán Forest Patagonia, disputado en Coyhaique, Chile.

La dupla se impuso en la categoría Mixta, dominando de principio a fin las cuatro etapas del certamen, que reunió a más de cien deportistas de toda Sudamérica.

La competencia se desarrolló en los paisajes de la Patagonia chilena, donde Butti y Bolaños demostraron un rendimiento sólido y constante.

A pesar de un contratiempo en la segunda etapa, cuando se desorientaron y debieron retomar el circuito tras recorrer varios kilómetros fuera de ruta, lograron recuperarse y adjudicarse también esa jornada.

“Butti lo hizo, una vez más”, celebraron desde el entorno de la deportista, destacando su capacidad para superar desafíos y mantenerse en lo más alto del podio.

