Desde este lunes y hasta el próximo jueves, se llevará a cabo la primera edición del Titán Forest Patagonia, una exigente ultramaratón de ciclismo de montaña que tendrá lugar en Coyhaique (Chile). En esta competencia internacional, la atleta marplatense Corina Butti participará en dupla con el colombiano Otto Bolagno.

La prueba constará de cuatro etapas de 97, 150, 84 y 49 kilómetros respectivamente, alcanzando una altitud máxima de 2452 metros. Se trata de un desafío de alto rendimiento que convoca a especialistas de todo el mundo.

Tal como ocurrió en la Brasil Ride el año pasado, Butti y Bolagno intentarán subir a un podio entre los mejores especialistas del mundo.

