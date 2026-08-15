Desde las 14:30, Aldosivi recibirá hoy a Tigre en el Estadio José María Minella por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un partido determinante para las aspiraciones del conjunto marplatense en la lucha por la permanencia.

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El Tiburón atraviesa un delicado presente y acumula 20 partidos consecutivos sin conseguir una victoria en el ámbito local. Además, se encuentra ocho puntos por debajo de su rival más cercano en la tabla anual, una situación que aumenta la necesidad de sumar de a tres ante el conjunto de Victoria.

Aldosivi comenzó el actual campeonato con un empate 1-1 frente a Defensa y Justicia, pero posteriormente encadenó tres derrotas consecutivas: 0-1 ante Barracas Central, 1-2 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y 1-2 contra Rosario Central.

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Ante este escenario, el director técnico Israel Damonte decidió realizar modificaciones y dejó fuera de la nómina de convocados a los delanteros Andrés Vombergar y Tomás Fernández.

Tigre, por su parte, llega con siete puntos sobre 12 posibles en la Zona B. En su última presentación por el torneo local, el equipo dirigido por Diego Dabove consiguió una importante victoria por 1-0 frente a River Plate, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

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Sin embargo, el conjunto de Victoria afronta el compromiso en Mar del Plata condicionado por su participación internacional. Tigre perdió 1-0 como local ante City Torque en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y deberá disputar la revancha el próximo miércoles en Montevideo.

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Por ese motivo, Dabove analiza preservar a varios de sus futbolistas titulares frente a Aldosivi, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al decisivo encuentro internacional.

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