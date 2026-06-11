Evo Morales encabezó una marcha y volvió a exigir la renuncia del presidente de Bolivia
También desafió a Rodrigo Paz y condicionó su presentación ante la Justicia a recibir garantías de seguridad.
También desafió a Rodrigo Paz y condicionó su presentación ante la Justicia a recibir garantías de seguridad.
El expresidente de Bolivia volvió a apuntar contra el gobierno de Luis Arce y acusó una “persecución política” similar a la de Cristina Kirchner. Reafirmó su candidatura, denunció un nuevo “Plan Cóndor” y cuestionó al Tribunal Constitucional por su inhabilitación.
Durante su paso por Estados Unidos, reforzó su perfil internacional con una agenda centrada en atraer inversiones.
Ocurrió en la mina de oro Amayapampa, ubicada en el departamento de Potosí. Las cinco personas, todas mayores de edad, murieron por asfixia.
Fue luego de la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira. “Sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia”, le dijo el argentino.
El exmandatario fue arrestado este miércoles en La Paz.
Desde electrodomésticos hasta ropa y alimentos, los valores resultan hasta un 70% más bajos que en la Argentina y, en muchos casos, con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés y en pesos.
Eduardo Del Castillo fue retenido por la Policía en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando se disponía a abordar un vuelo internacional.
El actual ayudante de campo de César Vigevani en Nacional de Potosí pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) donde habló de esta nueva oportunidad.
Los contendientes son Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia.
El mandatario argentino celebró el triunfo electoral de Rodrigo Paz y lo consideró un punto de inflexión para la región tras dos décadas de socialismo.
Con el 95% de las actas escrutadas, los bolivianos definirán en segunda vuelta quién será el presidente y vice para el período 2025-2030. Además, se renuevan los 130 diputados y 36 senadores que conformarán la próxima Asamblea Legislativa.