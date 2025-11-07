El presidente boliviano, Luis Arce, fue expulsado este jueves del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que lo llevó al poder en los comicios de 2020, a solo 48 horas de dejar el Gobierno y entregar el mando al mandatario electo, Rodrigo Paz Pereira.

El titular del MAS, Grover García, declaró a los periodistas que la cúpula partidaria lo acusó de haber conducido al país a una crisis económica y de haber incurrido en presuntos hechos de corrupción. "Hoy emitimos una resolución en la cual se expresa claramente la expulsión del señor Luis Arce Catacora de ser militante del instrumento político MAS-IPSP", manifestó.

La decisión llega tras la peor actuación electoral del MAS, que logró apenas un 3,17 por ciento en la primera vuelta y solo dos diputados, en unos comicios donde el partido oficialista llegó dividido y sin la presencia del líder indígena Evo Morales, quien nunca antes había perdido una elección nacional.

García justificó la sanción interna asegurando que el todavía presidente ignoró reiteradas propuestas para mitigar la crisis económica y que, en varios niveles, hubo "perjuicio total" para la población, lo que, señaló, también se reflejó en la "pobre" votación que obtuvo el MAS.

Asimismo, mencionó un presunto desvío de recursos del partido que no habría sido regularizado. El MAS anunció que solicitará al Ministerio Público iniciar investigaciones sobre todas estas denuncias. Sin mencionar nombres, la dirigencia atribuyó parte de la responsabilidad a ministros del Gobierno de Arce, a quienes acusa de no haber logrado estabilizar la economía ni los precios básicos.

Fuente: NA