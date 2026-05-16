El presidente Javier Milei manifestó su respaldo al mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira luego del envío de ayuda humanitaria destinada a asistir a comunidades afectadas por la crisis que atraviesa Bolivia.

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La asistencia incluyó el envío de dos aviones Hércules argentinos hacia la ciudad de La Paz para tareas humanitarias, en un contexto marcado por protestas, bloqueos y una creciente tensión política y social en el país vecino.

Tras la llegada de la ayuda, Paz Pereira agradeció públicamente el apoyo brindado por Argentina y destacó la cooperación entre ambos países. El mandatario boliviano sostuvo que la asistencia representa “un alivio vital” para distintas comunidades afectadas por la situación interna que atraviesa Bolivia.

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Por su parte, Milei respondió con un mensaje de respaldo institucional hacia el gobierno boliviano y afirmó que Argentina continuará acompañando al pueblo de ese país “con cooperación, decisión y hechos concretos”. Además, defendió a las autoridades democráticamente electas frente a los intentos de desestabilización denunciados por el oficialismo boliviano.

Bolivia atraviesa desde hace varios días un escenario de conflictividad creciente, con protestas, cortes de rutas y reclamos impulsados por distintos sectores sociales y sindicales que exigen respuestas económicas y, en algunos casos, la renuncia del presidente Paz Pereira.

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