El entrenador Nicolás Alba, que hoy en día se desempeña como asistente técnico de César Vigevani en Nacional de Potosí, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) desde Bolivia sobre lo que significa esta experiencia y cómo llegó allí.

En principio, contó que conoció a Vigevani cuando tuvo su paso por Alvarado en 2022 mientras que el propio Alba manejaba la sexta división del club. Al interesarse cómo se trabajaba con un plantel profesional por solo haberlo hecho con juveniles, creó una relación que no se diluyó a pesar de la salida del director técnico del mando del “Torito”, sino que se perpetuó en el tiempo hasta cuando se encontraba en Honduras.

“Me llamó, me dijo si estaba dispuesto, que tenía un lugar para mí en su cuerpo técnico y lógicamente no lo dudé ni un segundo. Como le había dicho en su momento cuando estaba en Alvarado, ‘si en algún momento crees que tengo la capacidad y podés sumarme a tu cuerpo técnico si así lo deseas, las valijas las tengo preparadas‘ Y así fue”, contó.

De la misma manera, hizo un contraste entre el futbol de la ciudad y el de un club de la máxima categoría en Bolivia y relató: “Tenés muchísimas más herramientas en todo sentido, nosotros tenemos muchísimas comodidades acá, mucha gente está todo el tiempo predispuesto a lo que necesites. Ahora lógicamente apuntando al 4 de marzo que es el objetivo principal que tenemos un partido por Copa Sudamericana para poder entrar a la Fase de Grupos de la misma”.

En la misma línea, habló de la adaptación en lo personal de vivir en la altura y dijo: “No me costó tanto, uno o dos días sentía por ahí que me agitaba un poco en cuanto al trabajo mismo cuando daba alguna indicación, porque la realidad que cuando yo entreno soy muy intenso y me daba cuenta que lógicamente no era lo mismo que en el llano”.

Asimismo, contó sobre la planificación de las prácticas con esta condición de presión y explicó: “Es un plantel en donde hay muchachos extranjeros, tenemos tres muchachos argentinos, hay tres colombianos y dos venezolanos. Las primeras dos semanas ha sido un poco de adaptación justamente por la altura, porque fueron acá en Potosí. Ya después cuando bajamos a la altura de Cochabamba, intensificamos un poquito más desde lo físico, porque la realidad es que nosotros queríamos hacer base bien justamente en ese aspecto, en un lugar en donde los chicos pudieran rendir un poco más”.

Finalmente, cerró emotivamente contando sus sensaciones de esta oportunidad y agregó: “Desde el primer momento que empecé a estudiar me propuse, más allá de ser un sueño, es un objetivo que yo tenía y hoy lo puedo estar cumpliendo, pero esto tiene que ser un punto de partida, así que sinceramente estoy pasando un momento espectacular”.