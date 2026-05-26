El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras una comunicación telefónica con su par Rodrigo Paz, en el marco de una crisis marcada por protestas, bloqueos y desabastecimiento en distintas regiones del país.

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Durante la conversación, solicitada por el mandatario boliviano, Lula expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Bolivia y remarcó la necesidad de preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.

Asimismo, hizo un llamado a evitar la violencia y a privilegiar el diálogo como vía para resolver el conflicto social. “evitar la violencia” fue uno de los ejes del mensaje difundido tras el contacto entre ambos líderes.

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Bolivia atraviesa su cuarta semana de protestas impulsadas por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana y simpatizantes del ex presidente Evo Morales, quienes reclaman la salida de Paz, que lleva seis meses en el poder.

Los bloqueos mantienen aislado desde hace 20 días al departamento de La Paz, sede del gobierno, y se extendieron a regiones como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

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La escasez de alimentos y combustibles obligó al Ejecutivo boliviano a implementar puentes aéreos para abastecer a las zonas más afectadas, mientras varios países, entre ellos Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, ofrecieron asistencia logística y donaciones.

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En paralelo, dirigentes cívicos de Santa Cruz advirtieron sobre un posible “golpe de Estado” y convocaron a la población a defender el libre tránsito.

En medio de la crisis, el presidente boliviano anunció la reducción a la mitad de su salario y el de sus ministros, y aseguró que hará cumplir la Constitución frente a las protestas que mantienen en tensión al país.

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Con información de Noticias Argentinas