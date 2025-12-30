La madrugada de este martes, Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno de Bolivia durante la gestión de Luis Arce, fue detenido por la Policía en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba viajar al exterior junto a su familia.

Ads

De acuerdo a los reportes oficiales, Del Castillo ya había superado el control de Migraciones cuando fue interceptado en la zona de preembarque. Según explicó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, el exfuncionario se negó a someterse a un procedimiento de seguridad, incurriendo en una conducta considerada como “obstrucción policial”.

Tras el incidente, Del Castillo fue trasladado inicialmente a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en el municipio de Warnes y luego derivado a la sede central del organismo en Santa Cruz. En un breve contacto con la prensa, calificó su retención como “un tema político”.

Ads

Puede interesarte

El exministro, de 38 años, fue una de las figuras más visibles del gabinete de Arce entre 2020 y 2025, período en el que enfrentó interpelaciones legislativas y cuestionamientos por temas vinculados a la seguridad. También mantuvo fuertes tensiones con sectores del Movimiento al Socialismo alineados con el expresidente Evo Morales.

En 2025, Del Castillo renunció a su cargo para competir como candidato presidencial del MAS, elección en la que obtuvo cerca del 3% de los votos. Su detención se produce en un contexto de alta tensión política en Bolivia, marcado por protestas sociales y causas judiciales que involucran a exfuncionarios de primera línea.

Ads

Por el momento, el exministro permanece a disposición de la Justicia, mientras se define su situación procesal y se profundiza la investigación sobre el episodio ocurrido en el aeropuerto de Viru Viru.

Fuente: Infoabe