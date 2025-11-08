El presidente Javier Milei mantuvo una reunión informal con su par boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en la ciudad de La Paz, pocas horas después de la ceremonia oficial de asunción del nuevo mandatario. El encuentro se desarrolló en un clima cordial y estuvo marcado por el interés común de relanzar la agenda bilateral entre ambos países.

Durante la conversación, registrada en un audiovisual difundido por Casa Rosada, Milei expresó su apoyo ante el nuevo desafío que enfrenta Pereira: “Sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia”, señaló. El presidente boliviano respondió: “Buenos consejos se van a dar y nosotros somos buenos para recibir consejos”.

Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos comerciales y avanzar en áreas de cooperación. “En lo que creas que podemos ayudarte, a la orden”, afirmó Milei. Pereira correspondió el gesto: “Estamos a favor de cambiar Bolivia y creo que eso es muy importante para todos”.

El intercambio incluyó expresiones de buena voluntad y deseos de éxito. “Éxitos y bendiciones”, dijo Milei, mientras que Pereira anticipó futuras reuniones: “Ya lo estaré llamando. En algún momento lo tendré que ir a visitar para retomar una agenda común. Han terminado 20 años y esta es una nueva etapa”.

“La cooperación para nosotros con las cinco fronteras va a ser esencial. Argentina siempre está vinculado a nuestro corazón”, concluyó el presidente boliviano. Milei respondió: “Sos bienvenido. Lo van a coordinar entre los cancilleres y hacemos una linda reunión”.

Como gesto simbólico, ambos líderes intercambiaron presentes: Milei obsequió un bolso de cuero, mientras que Pereira entregó una piedra “bolivianita” de tono violeta, color que entusiasmó al presidente argentino por coincidir con el de su espacio político.

Fuente: con información de Noticias Argentinas