Mineros artesanales se enfrentan a la policía exigiendo acceso a las zonas mineras ampliadas en La Paz. (Foto AP/Juan Karita)

La situación afecta principalmente a La Paz y sus alrededores, donde se registran al menos 15 puntos de bloqueo sobre rutas nacionales clave. Las protestas complicaron el ingreso de alimentos, combustibles y medicamentos, generando faltantes en comercios y hospitales. Según medios locales, incluso comenzó a escasear el oxígeno medicinal.

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“El desabastecimiento de alimentos y combustibles es evidente”, aseguró el analista boliviano Raúl Peñaranda, director del sitio Brújula Digital. En paralelo, el gobierno intenta negociar con organizaciones sociales y sindicales para reducir la conflictividad y evitar una escalada mayor.

Las movilizaciones son encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20%. Sin embargo, con el paso de los días el conflicto se amplió y derivó en cuestionamientos directos contra la gestión de Paz, quien asumió hace apenas seis meses tras poner fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Durante el fin de semana se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Policía y el Ejército intentaron liberar rutas para garantizar un “corredor humanitario” que permitiera el ingreso de combustibles, medicamentos y oxígeno a la capital boliviana. Los manifestantes respondieron con piedras y explosiones de dinamita, aunque finalmente el operativo fue suspendido para evitar víctimas.

La figura del expresidente Evo Morales también volvió a aparecer en el escenario político. Aunque no participa directamente de las protestas, sus seguidores realizaron movilizaciones y bloquearon el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, para impedir cualquier operativo judicial contra el exmandatario, que permanece refugiado en el Chapare mientras enfrenta causas por corrupción de menores.

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Analistas locales consideran que, si bien la continuidad institucional del gobierno no parece estar en riesgo inmediato, el conflicto podría debilitar seriamente la gestión de Rodrigo Paz y afectar su plan de reformas económicas y apertura a inversiones extranjeras vinculadas a minería y gas.

La crisis además ya tiene repercusión internacional. El presidente colombiano Gustavo Petro ofreció mediar en el conflicto y Estados Unidos denunció un intento de “desestabilización” contra el gobierno boliviano. En tanto, la administración de Javier Milei envió ayuda humanitaria a Bolivia mediante dos aviones Hércules ante la compleja situación social y sanitaria.

Fuente: TN