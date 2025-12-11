El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en La Paz en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos durante su gestión como ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. Su aprehensión fue confirmada por la exministra María Nela Prada, quien denunció irregularidades en el procedimiento policial.

Según relató Prada desde la puerta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Arce “estaba solo” cuando fue interceptado y subido “a un minibús con vidrios negros”. La exfuncionaria afirmó que “simplemente lo han detenido” y exigió que las autoridades expliquen los motivos formales del arresto.

Medios bolivianos señalan que la causa estaría vinculada al Fondo de Desarrollo Indígena, un organismo cuya administración generó investigaciones por desvíos de recursos. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad confirmó de manera oficial la imputación específica ni las pruebas que fundamentaron la orden de detención.

El exmandatario también enfrenta una denuncia previa presentada por una exfuncionaria, quien lo acusa de haberla embarazado y luego abandonado. No está claro aún si este caso tiene relación con su arresto o si la Policía actuó exclusivamente a partir del expediente económico.

Prada aseguró que Arce ya había presentado “todos los descargos” cuando ocupaba el Ministerio de Economía y sostuvo que, por ser expresidente, debería aplicarse un juicio de responsabilidades. Calificó el operativo como “un abuso por completo” y reclamó garantías judiciales para el proceso.

Arce dejó la presidencia el 8 de noviembre y había manifestado su intención de permanecer en el país para retomar la docencia universitaria. Hasta el cierre de esta edición, ni el Gobierno boliviano ni el Ministerio Público emitieron un comunicado oficial, aunque se esperan definiciones en las próximas horas.

Fuente: Radio Mitre