Luego de participar en el American Business Forum en Miami y mantener reuniones con empresarios en Nueva York, el presidente Javier Milei partió este viernes rumbo a Bolivia para asistir a la ceremonia de asunción del mandatario electo Rodrigo Paz Pereira.

El jefe de Estado argentino tiene previsto llegar a El Alto el sábado a las 10:20, participar de la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa Plurinacional a las 11:00 y asistir a la entrega del bastón de mando a las 13:00. Su regreso a Buenos Aires está programado para las 17:35 del mismo día.

Durante su paso por Estados Unidos, Milei reforzó su perfil internacional con una agenda centrada en atraer inversiones. En Miami, expuso ante empresarios y dirigentes conservadores, ratificó el rumbo económico de su gestión y agradeció públicamente a Donald Trump. “Vamos a hacer a Argentina y América great again”, expresó en el foro, parafraseando el eslogan del presidente estadounidense.

En Nueva York, participó de un conversatorio en el Council of the Americas y visitó la tumba del “Rebe de Lubavitch”, líder espiritual del judaísmo ortodoxo, a quien considera una figura clave en su camino político. Allí agradeció por el triunfo electoral del 26 de octubre.

Con esta gira, Milei suma su decimocuarta visita a Estados Unidos desde que asumió la presidencia. En paralelo, el Gobierno argentino negocia con respaldo de Washington un préstamo por US$20.000 millones con bancos de Wall Street para afrontar vencimientos de deuda en 2026. El Banco Central ya oficializó un swap por el mismo monto con la administración de Donald Trump.

Desde Casa Rosada confirmaron que aún no hay fecha definida para la visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien manifestó su intención de viajar a la Argentina en breve.

