Marplatenses rumbo al Mundial de Taekwondo ITF en Barcelona
Una nutrida delegación de la costa atlántica dirá presente en la máxima cita internacional con importantes exponentes marplatenses entre sus filas.
Una nutrida delegación de la costa atlántica dirá presente en la máxima cita internacional con importantes exponentes marplatenses entre sus filas.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, pasó por el Club River donde entrenan los marplatenses Martín Triviño y Tomás Maimone que serán los representantes locales en el Mundial de Amsterdam.
Los marplatenses Tomás Maimone y Martín Triviño representarán a la ciudad en el Campeonato Mundial de Taekwondo de Ámsterdam desde el 28 de julio próximo. Ambos son pupilos del Maestro Alejandro Yapuncic.