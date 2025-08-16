El Mundial de Taekwondo ITF en Barcelona tuvo a un marplatense como gran protagonista. Tomás Maimone consiguió nada menos que seis medallas, con cuatro de ellas en competencias por equipos junto a la Selección Argentina. “Uno cuando va a competir siempre va con la ilusión de que le vaya bien, de sacar los mejores puestos posible. Al estar anotado en tantas categorías, obviamente la ilusión era traer en todas al menos una medalla”, señaló en conversación con Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

El balance fue más que positivo y cada logro tuvo su propio valor: “En formas, por ejemplo, sé que no llego a un primer puesto y haber llegado a un podio para mí ya es un montón. En la categoría de rotura de habilidad, con alrededor de 40 competidores, sacar un tercer puesto también fue muy bueno. Y después, con la selección, obviamente uno siempre espera salir campeón. Nos preparamos mucho para eso con mi equipo y los entrenadores nacionales. Siempre pensamos que podíamos lograr las cuatro medallas de oro y así fue. Hicimos historia: por primera vez la Selección Argentina de varones adultos logra las cuatro medallas de oro. Estoy muy contento por eso”.

La preparación comenzó apenas se cerró el proceso clasificatorio: “Cuando terminó el tercer selectivo, en abril, enseguida comenzamos los entrenamientos en Buenos Aires los fines de semana. Para mí fue un esfuerzo doble, tener que viajar, instalarme allá, entrenar y después volver a la vida normal. Ese esfuerzo que uno hace y que nadie ve es lo que después te da un plus para dar lo mejor de uno mismo”.

El acompañamiento económico también fue clave para hacer realidad la experiencia: “Principalmente agradezco a la familia del Taekwondo, mis alumnos, el Club Talleres, y toda la gente que colaboró para que yo pueda llegar. Muchos compraron rifas o aportaron su granito de arena. No era sólo el viaje a Europa, sino también pagar cada semana combustible y peajes”.

Competir en España trajo consigo ciertas ventajas prácticas: “Fue un alivio que hablen el mismo idioma y que haya comida normal, eso ayuda un montón. Lo particular fue el calor, porque era pleno verano, pero me pude adaptar muy rápido. Estábamos ahí desde el martes y me tocó competir sábado y domingo, así que tuve tiempo de acomodar el sueño y llegué muy bien a la competencia”.

Al regresar a Mar del Plata, el reencuentro con su gente fue muy especial: “Ya tenía ganas de reencontrarme con el grupo. Se extraña la gente que uno frecuenta todas las semanas en las clases, y de repente estar casi tres semanas sin verlos fue mucho. Me recibieron muy bien en el club, todos los alumnos y las familias, así que muy agradecido con ellos”.

De cara al futuro, Maimone se tomará una pausa antes de volver a los grandes escenarios: “Ahora realmente me voy a tomar un descanso de la competencia en alto nivel para poder asimilar lo que se logró. En otros momentos era llegar de un torneo y ya pensar en el siguiente, hacía que no pudiera disfrutar tanto el momento. Esta vez prefiero descansar un poquito, recuperarme física, mental y económicamente, porque el gasto fue grande. En estos meses me voy a enfocar en la escuela como docente, tratar de promocionar la actividad en la ciudad, y el año que viene veré si retomo la competencia en alto nivel o quizás un poco más tranquilo”.

La trayectoria de Maimone en la élite no es nueva: “Desde 2016-2017 empecé con los clasificatorios para el Mundial del 2018. Sacando el año de pandemia, el resto fue todo alto nivel”.

Con seis medallas en Barcelona y un hito histórico con la Selección Argentina, Tomás Maimone confirma que su nombre ya está entre los grandes referentes del Taekwondo nacional.