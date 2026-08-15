Aldosivi y Tigre empataron 0-0 este sábado en el estadio José María Minella, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El conjunto marplatense buscó hacerse fuerte como local y sumar una victoria necesaria para mejorar su presente en el campeonato. Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró quebrar el cero y el marcador permaneció sin modificaciones hasta el final.

De esta manera, Aldosivi sumó un punto ante su gente, aunque continúa sin poder conseguir su primera victoria en el certamen. Tigre, por su parte, se llevó una unidad de Mar del Plata.

El Tiburón deberá dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en su próximo compromiso, con la necesidad de comenzar a sumar de a tres para mejorar su situación en el torneo.

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