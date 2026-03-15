Franco Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 disputado este domingo en Shanghai y sumó su primer punto desde su llegada a Alpine. El resultado llegó después de una de las mejores largadas de la temporada: partió desde el puesto 12 de la grilla y al cierre de la primera vuelta ya marchaba sexto.

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En el tramo medio de la carrera, mientras los líderes entraban a boxes a cambiar neumáticos, Colapinto ascendió hasta el segundo puesto. Su remontada se interrumpió en la vuelta 34, cuando Esteban Ocon lo golpeó por la parte trasera al salir de boxes. El francés recibió diez segundos de penalidad. Colapinto continuó en carrera con el auto dañado, recuperó posiciones y cruzó la meta en décimo lugar.

La victoria fue para Kimi Antonelli, quien obtuvo su primer triunfo en la Fórmula 1 al frente de un doblete de Mercedes completado por George Russell.

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Lewis Hamilton fue tercero y Charles Leclerc, cuarto. En dos semanas la categoría disputará el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, del 27 al 29 de marzo.

Fuente: Infobae

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